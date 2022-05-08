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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» упустила победу над «Кальяри», но всё равно оторвалась от зоны вылета на 1 очко

08 Мая 2022 • 21:11 Комментировать
Салернитана
1:1
Кальяри
окончен

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Салернитана» на своём поле сыграла вничью с «Кальяри» (1:1).

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во втором тайме картина матча изменилась, и зрители смогли увидеть опасные моменты у обеих команд. Первый забитый гол был зафиксирован на 68-й минуте встречи. 11-метровый реализовал Симоне Верди.

Ничью «Кальяри» вырвал на 96-й минуте благодаря голу защитника Джорджио Алтаре.

Таким образом, «Салернитана» набрала 30 очков и оторвалась от зоны вылета на одно очко. «Кальяри» с 29 очками остался на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.

Протокол игры  
Салернитана 1:1Кальяри
(1:0) Верди Симоне68'   
  90'Альтаре Джорджо (1:1)
Сепе ЛуиджиДьомбер Норберт   90'Радованович Иван   88'Фасио ФедерикоМаццокки ПаскуалеКулибали ЛассанаБохинен Эмиль   55'  60' (Кастанос Григорис (  60') Эдерсон ХоноратоРуджери Маттео  80' (Бонаццоли Федерико (  80') Верди Симоне  84' (Перотти Диего (  84'   90') Джурич Милан II  80' (Цортеа Надир (  80'   84')
Запасные: Ди Таккио ФранческоДрэгушин РадуРуссо АнтониоБелек ВидГальоло РиккардоОби ДжоэлРибери Франк   69'Микаэл
Краньо Алессио   67'Чеппители Лука  79' (Базелли Даниэле (  79') Ловато МаттеоАльтаре ДжорджоБелланова РаульРог Марко  59' (Марин Рэзван (  59') Грасси АльбертоДейола Алессандро  71' (Перейро Гастон (  71') Ликояннис ХараламбосПедро ЖоаоПаволетти Леонардо   63'  71' (Кейта Бальде (  71')
Запасные: Валюкевич СебастьянДзаппа ГабриэлеРадунович Борис   70'Далберт ЭстеванСтротман КевинГольданига ЭдоардоАрести СимонеКарбони Андреа
08 мая. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Серия А Салернитана
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окончен Венеция 4:3 Болонья 2.95 3.55 2.35
окончен Салернитана 1:1 Кальяри 2.40 3.35 3.00
Идет 18 минута Верона 0:0 Милан 4.00 3.80 1.89
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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