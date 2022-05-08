«Салернитана» упустила победу над «Кальяри», но всё равно оторвалась от зоны вылета на 1 очко

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Салернитана» на своём поле сыграла вничью с «Кальяри» (1:1).
В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во втором тайме картина матча изменилась, и зрители смогли увидеть опасные моменты у обеих команд. Первый забитый гол был зафиксирован на 68-й минуте встречи. 11-метровый реализовал Симоне Верди.
Ничью «Кальяри» вырвал на 96-й минуте благодаря голу защитника Джорджио Алтаре.
Таким образом, «Салернитана» набрала 30 очков и оторвалась от зоны вылета на одно очко. «Кальяри» с 29 очками остался на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.
Протокол игры
|(1:0) Верди Симоне68'
|90'Альтаре Джорджо (1:1)
Сепе Луиджи•Дьомбер Норберт • 90'Радованович Иван • 88'Фасио Федерико•Маццокки Паскуале•Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль 55' 60' (Кастанос Григорис ( 60') •Эдерсон Хонорато•Руджери Маттео 80' (Бонаццоли Федерико ( 80') •Верди Симоне 84' (Перотти Диего ( 84' ) • 90'Джурич Милан II 80' (Цортеа Надир ( 80' ) 84'
Краньо Алессио • 67'Чеппители Лука 79' (Базелли Даниэле ( 79') •Ловато Маттео•Альтаре Джорджо•Белланова Рауль•Рог Марко 59' (Марин Рэзван ( 59') •Грасси Альберто•Дейола Алессандро 71' (Перейро Гастон ( 71') •Ликояннис Хараламбос•Педро Жоао•Паволетти Леонардо 63' 71' (Кейта Бальде ( 71')
08 мая. Стадион "Аречи".