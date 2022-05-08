«Салернитана» упустила победу над «Кальяри», но всё равно оторвалась от зоны вылета на 1 очко

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Салернитана» на своём поле сыграла вничью с «Кальяри» (1:1).

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга. Во втором тайме картина матча изменилась, и зрители смогли увидеть опасные моменты у обеих команд. Первый забитый гол был зафиксирован на 68-й минуте встречи. 11-метровый реализовал Симоне Верди.

Ничью «Кальяри» вырвал на 96-й минуте благодаря голу защитника Джорджио Алтаре.

Таким образом, «Салернитана» набрала 30 очков и оторвалась от зоны вылета на одно очко. «Кальяри» с 29 очками остался на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.