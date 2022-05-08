«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей»

В первом воскресном матче 36-го тура Серии А «Аталанта» доминировала в гостях у «Специи». В дебюте Джулио Маджоре зарядил в штангу, а в следующей атаке Луис Муриэль обыгрался с Русланом Малиновским и открыл счет ударом с 15 метров. На 30-й минуте Даниэле Верде в контратаке восстановил паритет. Судьбоносным стал стандарт на 72-й минуте, после подачи и скидки Берат Джимсити расстрелял ворота. Точку поставил Марио Пашалич ударом в дальнюю часть ворот - 3:1.

«Аталанта» настигла «Рому», идущую на шестом месте. В трех очках впереди «Лацио». Алексей Миранчук остался в запасе.