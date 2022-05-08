«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей»

В первом воскресном матче 36-го тура Серии А «Аталанта» доминировала в гостях у «Специи». В дебюте Джулио Маджоре зарядил в штангу, а в следующей атаке Луис Муриэль обыгрался с Русланом Малиновским и открыл счет ударом с 15 метров. На 30-й минуте Даниэле Верде в контратаке восстановил паритет. Судьбоносным стал стандарт на 72-й минуте, после подачи и скидки Берат Джимсити расстрелял ворота. Точку поставил Марио Пашалич ударом в дальнюю часть ворот - 3:1.
«Аталанта» настигла «Рому», идущую на шестом месте. В трех очках впереди «Лацио». Алексей Миранчук остался в запасе.
Протокол игры
|15'Муриэль Луис (0:1)
|(1:1) Верде Даниэле30'
|73'Джимсити Берат (1:2)
Проведель Иван•Эрлич Мартин•Христов Петко 46' (Реца Аркадиуш ( 46') •Николау Димитрис•Амьен-Аду Кельвен•Маджоре Джулио 44' 78' (Антист Жанис ( 78') •Кивёр Якуб•Бастони Симоне 40' 56' (Манай Рей ( 56') •Верде Даниэле•Агудело Кевин 68' (Коваленко Виктор ( 68') •Гьяси Эммануэль
Муссо Хуан•Де Рон Мартен•Джимсити Берат•Паломино Хосе 46' (Демирал Мерих ( 46') •Дзаппакоста Давиде•Коопмейнерс Теун•Фройлер Ремо 57' 59' (Бога Жереми ( 59') •Меле Йоаким•Пашалич Марио•Малиновский Руслан 53' 59' (Хатебур Ханс ( 59') •Муриэль Луис 62'
08 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).