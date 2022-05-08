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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей»

08 Мая 2022 • 15:33 Комментировать
Специя
1:3
Аталанта
окончен

В первом воскресном матче 36-го тура Серии А «Аталанта» доминировала в гостях у «Специи». В дебюте Джулио Маджоре зарядил в штангу,  а в следующей атаке Луис Муриэль обыгрался с Русланом Малиновским и открыл счет ударом с 15 метров. На 30-й минуте Даниэле Верде в контратаке восстановил паритет. Судьбоносным стал стандарт на 72-й минуте, после подачи и скидки Берат Джимсити расстрелял ворота. Точку поставил Марио Пашалич ударом в дальнюю часть ворот - 3:1.

«Аталанта» настигла «Рому», идущую на шестом месте. В трех очках впереди «Лацио». Алексей Миранчук остался в запасе.

Протокол игры  
Специя 1:2Аталанта
  15'Муриэль Луис (0:1)
(1:1) Верде Даниэле30'   
  73'Джимсити Берат (1:2)
Проведель ИванЭрлич МартинХристов Петко  46' (Реца Аркадиуш (  46') Николау ДимитрисАмьен-Аду КельвенМаджоре Джулио   44'  78' (Антист Жанис (  78') Кивёр ЯкубБастони Симоне   40'  56' (Манай Рей (  56') Верде ДаниэлеАгудело Кевин  68' (Коваленко Виктор (  68') Гьяси Эммануэль
Запасные: Шер АймарЗовко ПетарБертола НиколоЗут ЙерунСальседо ЭддиФеррер СальвадорБурабия МехдиНгиамба Орельен
Муссо ХуанДе Рон МартенДжимсити БератПаломино Хосе  46' (Демирал Мерих (  46') Дзаппакоста ДавидеКоопмейнерс ТеунФройлер Ремо   57'  59' (Бога Жереми (  59') Меле ЙоакимПашалич МариоМалиновский Руслан   53'  59' (Хатебур Ханс (  59') Муриэль Луис   62'
Запасные: Миранчук АлексейСпортьелло МаркоСиссе МустафаПессина МаттеоМихэйлэ ВалентинРосси Франческо
08 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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Аталанта Специя
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окончен Специя 1:3 Аталанта 5.40 4.40 1.60
Идет 2 минута Венеция 0:0 Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
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Сегодня, 08 Мая
15:33 · Италия. Серия А
«Аталанта» без Миранчука разобралась со «Специей»
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