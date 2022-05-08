«Ювентус» хочет заменить Дибалу звёздным вингером

В туринском «Ювентусе» начали подыскивать замену аргентинскому вингеру Пауло Дибале, который может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. У игрока истекает контракт, в связи с чем его все чаще сватают в другие команды. В частности, интерес к Пауло проявляют дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер».

Как стало известно Le10Sport, «старая синьора» определила кандидата на место Дибалы. Речь идет об атакующем полузащитнике «ПСЖ» Анхеле ди Марие, который летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Лиги 1 ди Мария отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 23 играх.