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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет заменить Дибалу звёздным вингером

08 Мая 2022 • 14:01 Комментировать

В туринском «Ювентусе» начали подыскивать замену аргентинскому вингеру Пауло Дибале, который может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. У игрока истекает контракт, в связи с чем его все чаще сватают в другие команды. В частности, интерес к Пауло проявляют дортмундская «Боруссия» и миланский «Интер».

Как стало известно Le10Sport, «старая синьора» определила кандидата на место Дибалы. Речь идет об атакующем полузащитнике «ПСЖ» Анхеле ди Марие, который летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне Лиги 1 ди Мария отметился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 23 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Пауло Дибала
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