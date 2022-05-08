Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру против «Специи»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе на матч 36-го тура Серии А против «Специи».

Российский полузащитник включен в заявку на игру, но начнет матч со скамейки запасных.

Состав Аталанты: Муссо, де Рон, Джимсити, Паломино, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Меле, Пашалич, Малиновский, Муриэль.

Игра начнется в 13:30 по московскому времени. За текстовой трансляцией матча вы можете следить на нашем портале Liveresult.

В этом сезоне Миранчук принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. В прошлом матче против «Салернитаны» полузащитник провел на поле 36 минут.