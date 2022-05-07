«Лацио» спокойно обыграл «Сампдорию»

В 36-м туре Серии А «Лацио» играл против «Сампдории», которая пока не гарантировала себе место в элите в новом сезоне. Римляне контролировали ход игры и свое преимущество воплотили в голы Патрика и Луиса Альберто в середине поединка. Победа со счетом 2:0 позволила «Лацио» выйти на чистое пятое место, его соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Патрик41'
|(2:0) Альберто Луис59'
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль 78' (Хюсай Эльсейд ( 78' ) • 81'Патрик•Ачерби Франческо•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Катальди Данило 66' (Лукас Лейва ( 66') •Альберто Луис 77' (Башич Тома ( 77') •Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 83' (Ромеро Лука ( 83')
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар•Ауджелло Томмазо•Виейра Ронни 79' 86' (Тримболи Симоне ( 86') •Кандрева Антонио•Ринкон Томас•Торсби Мортен 78' (Аскилдсен Кристоффер ( 78') •Сабири Абдельхамид 69' (Квальярелла Фабио ( 69') •Капуто Франческо 69' (Дамсгор Миккель ( 69')
07 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).