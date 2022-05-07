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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» спокойно обыграл «Сампдорию»

07 Мая 2022 • 23:39 Комментировать
Лацио
2:0
Сампдория
окончен

В 36-м туре Серии А «Лацио» играл против «Сампдории», которая пока не гарантировала себе место в элите в новом сезоне. Римляне контролировали ход игры и свое преимущество воплотили в голы Патрика и Луиса Альберто в середине поединка. Победа со счетом 2:0 позволила «Лацио» выйти на чистое пятое место, его соперник - 15-й.

Протокол игры  
Лацио 2:0Сампдория
(1:0) Патрик41'   
(2:0) Альберто Луис59'   
Стракоша ТомасЛаццари Мануэль  78' (Хюсай Эльсейд (  78'   81') ПатрикАчерби ФранческоМарушич АдамМилинкович-Савич СергейКатальди Данило  66' (Лукас Лейва (  66') Альберто Луис  77' (Башич Тома (  77') Андерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  83' (Ромеро Лука (  83')
Запасные: Рейна ПепеЛуис ФелипеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсКабрал ЖованеРаду СтефанКаменович Димитрие
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари АлексКолли ОмарАуджелло ТоммазоВиейра Ронни   79'  86' (Тримболи Симоне (  86') Кандрева АнтониоРинкон ТомасТорсби Мортен  78' (Аскилдсен Кристоффер (  78') Сабири Абдельхамид  69' (Квальярелла Фабио (  69') Капуто Франческо  69' (Дамсгор Миккель (  69')
Запасные: Йосида МайяМаньяни ДжанджакомоКонти АндреаСупряга ВладиславРавалья НиколаФальконе ВладимироЭкдаль АльбинМурру Никола
07 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Сампдория
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окончен Сассуоло 1:1 Удинезе 2.35 3.75 2.85
окончен Лацио 2:0 Сампдория 1.45 4.70 6.80
08.05  13:30 Специя ... Аталанта 5.40 4.40 1.60
08.05  16:00 Венеция ... Болонья 3.05 3.50 2.33
08.05  19:00 Салернитана ... Кальяри 2.55 3.35 2.85
08.05  21:45 Верона ... Милан 4.00 3.80 1.89
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