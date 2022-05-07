«Лацио» спокойно обыграл «Сампдорию»

В 36-м туре Серии А «Лацио» играл против «Сампдории», которая пока не гарантировала себе место в элите в новом сезоне. Римляне контролировали ход игры и свое преимущество воплотили в голы Патрика и Луиса Альберто в середине поединка. Победа со счетом 2:0 позволила «Лацио» выйти на чистое пятое место, его соперник - 15-й.