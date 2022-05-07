Женский «Ювентус» в пятый раз кряду стал чемпионом Италии

Женская команда «Ювентуса» в пятый раз кряду стала чемпионом Италии, и это - новый рекорд для европейского женского футбола. Доселе ни одна женская команда не становилась чемпионом своей страны пять раз кряду. Туринки стали недосягаемыми для конкурентов после победы над «Сассуоло» со счетом 3:1.

Второе место занимают девушки из «Ромы», которые стали недосягаемыми для конкурентов (прежде всего, девушек из «Милана») и гарантировали себе место в женской Лиге чемпионов - впервые в истории клуба.

Любопытно, что через две недели эти же команды разыграют между собой женский Кубок Италии - это случится 22 мая.