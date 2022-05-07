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Чемпионат Италии. Серия А

Пинамонти: «Сейчас я наслаждаюсь моментом и не думаю о будущем»

07 Мая 2022 • 14:51 Комментировать
Эмполи
...
Салернитана
14.05 16:00

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти, выступающий на правах аренды за «Эмполи», прокомментировал слухи относительно своего будущего. Ранее форварда связывали с переходом во франкфуртский «Айнтрахт».

«Сейчас я наслаждаюсь моментом и не думаю о будущем. Когда ты хорошо играешь, тобой все восхищаются и поддерживают, но если ты играешь плохо, то всё происходит наоборот. Я уже привык к этому», – заявил Пинамонти в интервью Sport Week.

Напомним, что вчера Пинамонти поразил ворота «Интера» на 4-й минуте встречи. Игрок не стал праздновать гол в ворота родного клуба. К слову, этот мяч стал для нападающего 14 в этом розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Андреа Пинамонти
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ЭМПОЛИ САЛЕРНИТАНА
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