В «Наполи» нашли замену Осимхену

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «неаполитанцы» видят в форварде «быков» замену Виктору Осимхену, который летом, вероятно, покинет клуб.

Белотти перешёл в «Торино» в 2015 году из «Палермо» за 8,4 млн евро. За это время он провёл 248 матчей за туринский клуб, забил 113 мячей и отдал 28 голевых передач.

Предстоящим летом 28-летний итальянец станет свободным агентом, что упрощает его трансфер. На сайте Transfermarkt игрок оценивается в 28 млн евро.