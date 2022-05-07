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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» нашли замену Осимхену

07 Мая 2022 • 11:43 Комментировать

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «неаполитанцы» видят в форварде «быков» замену Виктору Осимхену, который летом, вероятно, покинет клуб.

Белотти перешёл в «Торино» в 2015 году из «Палермо» за 8,4 млн евро. За это время он провёл 248 матчей за туринский клуб, забил 113 мячей и отдал 28 голевых передач.

Предстоящим летом 28-летний итальянец станет свободным агентом, что упрощает его трансфер. На сайте Transfermarkt игрок оценивается в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Наполи Андреа Белотти Виктор Осимхен
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07.05  16:00 Торино ... Наполи 3.60 3.65 2.05
07.05  19:00 Сассуоло ... Удинезе 2.24 3.65 3.10
07.05  21:45 Лацио ... Сампдория 1.55 4.50 5.80
08.05  13:30 Специя ... Аталанта 5.40 4.40 1.60
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