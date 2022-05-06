Милинкович-Савич выбрал между «Ювентусом», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Как стало известно Corriere dello Sport, новым местом работы сербского полузащитника станет туринский «Ювентус». Стороны провели переговоры и достигли договоренности о сотрудничестве. В борьбе за Сергея «старая синьора» опередила «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Трансферная стоимость Милинковича-Савича оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник поучаствовал в 34 матчах, забил десять голов и отдал 11 ассистов.