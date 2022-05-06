Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выступил за введение плей-офф в чемпионате Италии.

«Формат Серии А должен измениться. Например, было бы больше неопределенности и непредсказуемости, если бы ввели плей-офф», — сказал он.

Однако, он добавил, что сейчас в футбольных кругах царит консерватизм, а все нововведения отпугивают чиновников.

«Это будет экстраординарное событие, которое привлечет миллионы поклонников. Однако новые вещи пугают, и в итоге ничего не происходит. Общая цель — сохранить страсть, иначе мы можем потерять огромное социальное наследие», - сказал защитник «Ювентуса».

Ранее Кьеллини также сообщил, что, возможно, продолжит карьеру в МЛС.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 19 матчей.