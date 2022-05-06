Сакки: «Итальянским клубам следует поучиться у Анчелотти»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал игру «Реала» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Каждый гол был результатом прессинга, возможного, благодаря энергии молодых игроков и быстрым контратакам», - отметил итальянский специалист.

Он отметил, что итальянским командам следует поучиться у «Реала» играть против топовых иностранных клубов.

«Это то, что должны делать наши команды, чтобы добиваться успеха в Европе. Прессинг придает храбрости и пугает противников, заставляя их делать то, что они не умеют делать хорошо: защищаться», - сказал Сакки.

«Реал» обыграл в полуфинале по сумме двух встреч «Манчестер Сити» и вышел в финал турнира, где встретится с «Ливерпулем».