Легенда «Ювентуса» может завершить карьеру

Центральный защитник Джорджо Кьеллини, отдавший большую часть своей карьеры туринскому «Ювентусу», может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры, 37-летний исполнитель намерен завершить профессиональную карьеру грядущим летом. Впрочем, не исключен вариант, при котором Кьеллини может остаться в футболе. От завершения карьеры игрока отговаривают клубы МЛС, которые готовы предложить ему контракт.

В ближайшее время ветеран примет окончательное решение по своему будущему.

В составе «старой синьоры» Кьеллини выступает с 2005 года.