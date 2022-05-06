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Чемпионат Италии. Серия А

Легенда «Ювентуса» может завершить карьеру

06 Мая 2022 • 10:26 Комментировать

Центральный защитник Джорджо Кьеллини, отдавший большую часть своей карьеры туринскому «Ювентусу», может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры, 37-летний исполнитель намерен завершить профессиональную карьеру грядущим летом. Впрочем, не исключен вариант, при котором Кьеллини может остаться в футболе. От завершения карьеры игрока отговаривают клубы МЛС, которые готовы предложить ему контракт.

В ближайшее время ветеран примет окончательное решение по своему будущему.

В составе «старой синьоры» Кьеллини выступает с 2005 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
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