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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мино Райола похоронен в Монте-Карло

05 Мая 2022 • 22:47 Комментировать

В Монте-Карло прошла церемония похорон известного и авторитетного футбольного агента Мино Райолы.

По информации итальянских источников, церемония проходила приватно, в ней приняли участие члены семьи агента, его близкие и некоторые клиенты. Сообщается, что на похоронах присутствовали такие мировые звезды футбола как Златан Ибрагимович («Милан»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») и Эрлинг Холанн («Боруссия» Д).

Напомним, 30 апреля стало известно о кончине Райолы на 54-м году жизни. Он боролся с различными заболеваниями. В последний раз он перенёс операцию на лёгких в январе после чего у него появились признаки рецидива.


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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Мино Райола Джанлуиджи Доннарумма Эрлинг Холанн
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