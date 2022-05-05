«Салернитана» покинула зону вылета Серии А впервые за 250 дней

«Салернитана» приблизилась к заветному сохранению прописки в высшем итальянском дивизионе.

Сегодняшняя победа в родных стенах над «Венецией» (2:1) позволила «Салернитане» взобраться на спасительную 17-ю строчку в турнирной таблице Серии А за три тура до финиша. «Морские коньки» оказались вне зоны вылета впервые с 28 августа прошлого года – с тех пор прошло 250 дней.

На счету клуба из Салерно четыре победы в последних пяти матчах – больше, чем за предыдущие 30 матчей чемпионата в текущем сезоне.

В зоне вылета в настоящий момент находятся «Кальяри» (28 очков), «Дженоа» (25 очков) и «Венеция» (22 очка). «Салернитана» имеет в активе 29 набранных баллов.