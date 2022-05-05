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Чемпионат Италии. Серия А

Михайлович вернулся к тренировкам «Болоньи» после лечения от лейкемии

05 Мая 2022 • 19:31 Комментировать
Венеция
...
Болонья
2.90 3.60 2.35
08.05 16:00

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович снова имеет возможность работать с командой на тренировках после успешного курса лечения от лейкемии. Напомним, недавно стало известно, что сербский специалист прошёл успешное лечение от своего заболевания.

Через несколько дней после того, как Михайловича выписали из больницы, Синиша вернулся на тренировочную базу «Болоньи» для продолжения работы во главе клуба.

Во втором круге Серии А «Болонья» при отсутствии Михайловича умудрилась отобрать очки у таких команд, как «Милан», «Интер», «Рома» и туринский «Ювентус». Сейчас «Болонья» не преследует в чемпионате никаких турнирных целей.    

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Синиша Михайлович
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