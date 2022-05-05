Маццарри отрицает обвинения в оскорблении игроков и президента «Кальяри»

Экс-наставник «Кальяри» Вальтер Маццарри, который на днях был уволен из клуба, опроверг слухи о том, что был вынужден покинуть команду из-за оскорблений в адрес игроков и президента. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Маццарри назвал игроков «Кальяри» червями, а также неоднократно оскорблял президента клуба.

«Я был очень удивлён, когда прочитал статьи о том, что я якобы использовал слова, которые на самом деле мне не принадлежат. Эти слова дискредитируют мой имидж, который я выстраивал на протяжении 20 лет в Италии и за границей. Я отрицаю все эти слухи, потому что уважаю ту группу игроков, с которой работал в «Кальяри», – цитирует Маццарри ANSA.