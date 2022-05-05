Кассано упрекнул «Милан» в отсутствии звёзд, но похвалил работу Мальдини

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано считает Златана Ибрагимовича единственной звездой «Милана».

«Милан», за исключением Ибрагимовича, не имеет звезд. Но я хочу сделать комплимент тому, кто не является моим другом – Мальдини», - сказал Кассано, выступая на BoboTV.

Он отметил, что менеджер миланского клуба проделал огромную работу, которая на первый взгляд кажется незамеченной.

«Он никогда не появляется на людях, говорит мало и тихо, но работа, которую он проделал, чтобы вернуть Тонали, заполучить Тео, отослать Доннарумму с замечательным заявлением и пригласить Маньяна… Мальдини - умный парень, на которого возложена ответственность, о которой он всегда просил», - сказал Кассано.

На данный момент «Милан» лидирует в Серии А, опережая «Интер» на два очка за три тура до финиша чемпионата.