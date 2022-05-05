«Ювентус» собирается встретится с ди Марией для обсуждения сделки

«Ювентус» собирается встретится с полузащитником «ПСЖ» Анхелем ди Марией для обсуждения сделки. Контракт футболиста с французским клубом заканчивается в этом году. Стороны не собираются продлевать соглашение.

Туринцы планируют до конца этого сезона встретится с представителями игрока, чтобы проверить, соответствуют ли его запросы параметрам клуба, сообщает Calciomercato.

Ди Мария рассматривается руководством «Ювентуса», как потенциальная замена Паоло Дибале, который покинет команду в летнее межсезонье.

В этом сезоне ди Мария провел в чемпионате Франции 23 матча, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.