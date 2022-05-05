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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу заявил, что счастлив в «Интере», но хочет большего

05 Мая 2022 • 13:32 Комментировать

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился с журналистами своими мыслями по поводу результатов «Интера» в этом сезоне.

«Я отдал все ради «Интера» и своих товарищей по команде. Я даже сейчас стараюсь изо всех сил, мы хотим подняться, мы хотим оставаться на вершине. Я счастлив, но всегда можно стать лучше», - сказал Чалханоглу в беседе с DAZN.

На данный момент «Интер» занимает второе место в таблице серии А, отставая от «Милана» на два очка за три тура до финиша.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Италии 31 матч, забил 7 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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