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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет получить за Фабиана Руиса 50 миллионов евро

05 Мая 2022 • 11:24 Комментировать

«Наполи» хочет получить за полузащитника Фабиана Руиса 50 миллионов евро. К игроку проявляют интерес «Реал» и «Барселона».

Руис присоединился к «Наполи» в 2018 году из «Бетиса» и стал один из лучших полузащитников Серии А. Выступления футболиста привлекли внимание грандов испанского чемпионата.

Однако, «Наполи» хочет выручить за игрока не менее 50 миллионов евро, сообщает Il Mattino. Итальянский клуб намерен потратить эти деньги на летнее усиление состава.

В этом сезоне Руис провел в Серии А 30 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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