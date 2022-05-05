«Милан» может быть продан, сумма сделки превышает миллиард евро

В «Милане» могут смениться владельцы в ближайшем будущем, таким инсайдом поделились журналисты Il Sole 24 Ore.

Согласно данным источника, общая сумма сделки оценивается в 1,2 миллиарда евро. 800 миллионов заплатит компания из Бахрейна Investcorp, а оставшиеся 400 миллионов лягут на плечи других инвесторов, в число которых входят банки Goldman Sachs и JPMorgan.

Продажа миланского топ-клуба может быть закрыта уже на этой неделе, после того, как все стороны поставят подписи под соответствующими бумагами.

Напомним, что последние несколько лет «Миланом» владеет компания Elliott Management Corporation.