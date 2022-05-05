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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мартинеса: «Лаутаро счастлив в «Интере» и не хочет уходить»

05 Мая 2022 • 08:18 Комментировать

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, заявил, что его клиент счастлив в миланском «Интере». Футболист не рассматривает переход в «Арсенал».

«Он в «Интере», он счастлив, город замечательный. Иногда в прессе пишут о трансфере, но Лаутаро думает об «Интере», дарит радость фанатам «Интера», борется за чемпионство и хочет попасть на чемпионат мира», - сказал он в беседе с Radio Colonia.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», готовые выложить за игрока около 40 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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