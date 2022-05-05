Стало известно, почему Маццарри был уволен из «Кальяри»

Не так давно в «Кальяри» внезапно произошла смена тренера - Вальтер Маццарри был уволен, хотя этого ничего особо не предвещало. Внезапное расставание имело под собой вполне типичные итальянские причины - как оказалось, между Маццарри и президентом клуба произошла бурная ссора.

А началась она с того, что Маццарри назвал команду «клубком змей» в беседе с президентом клуба Томмазо Джулини. Тому это не понравилось, и дальше дело шло лишь по нарастающей, а кончилось расставанием. Любопытно, что официально Маццарри еще не уволен, а лишь «временно отстранен», уточняет итальянское издание L'Unione Sarda.