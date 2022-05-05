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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему Маццарри был уволен из «Кальяри»

05 Мая 2022 • 00:33 Комментировать
Салернитана
...
Кальяри
2.40 3.40 2.95
08.05 19:00

Не так давно в «Кальяри» внезапно произошла смена тренера - Вальтер Маццарри был уволен, хотя этого ничего особо не предвещало. Внезапное расставание имело под собой вполне типичные итальянские причины - как оказалось, между Маццарри и президентом клуба произошла бурная ссора.

А началась она с того, что Маццарри назвал команду «клубком змей» в беседе с президентом клуба Томмазо Джулини. Тому это не понравилось, и дальше дело шло лишь по нарастающей, а кончилось расставанием. Любопытно, что официально Маццарри еще не уволен, а лишь «временно отстранен», уточняет итальянское издание L'Unione Sarda.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Вальтер Маццарри
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05.05  19:00 Салернитана ... Венеция 2.03 3.55 3.75
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