Делофеу посоветовал Гави и Педри не повторять его ошибок в «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Делофеу посоветовал молодым звездам каталонского клуба серьёзнее отнестись к возможности стать великими футболистами под руководством главного тренера Хави и ветеранов команды.

«Единственное, что я могу посоветовать им, это продолжать в том же духе. В то время у меня не было концентрации, менталитета и подходящей среды, чтобы противостоять тому периоду, в котором я оказался во времена своей молодости», - сказал Делофеу.

Он добавил, что у Хави, Бускетса, Пике и Жорди Альбы есть чему поучиться.

Делофеу играл за «Барселону» в сезоне 2017-2018 годов, но провел в Ла Лиге всего 10 матчей, забив 1 гол. После этого он перешел в «Уотфорд». Сейчас он защищает цвета "Удинезе".