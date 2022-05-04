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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» отказался от приобретения Чуамени

04 Мая 2022 • 14:40 Комментировать

«Ювентус» отказался от приобретения полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Итальянский клуб не устраивает слишком высокая цена на футболиста.

Туринцы неоднократно заявляли об интересе к талантливому французскому игроку. «Монако» несколько дней назад оценила полузащитника минимуму в 50 миллионов евро и стоимость продолжает расти.

Это отпугнуло руководство «Ювентуса» от дальнейших переговоров по приобретению игрока, сообщает Tuttojuve. Туринский клуб рассмотрит другие альтернативы усиления состава, говорится в сообщении.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Орельен Чуамени
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