Ибрагимович: «Я близок к уходу, но всё ещё в игре»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в интервью ESPN заявил, что пока не решил, уйдёт ли из футбола по окончании сезона.

«Какой будет следующая глава? Я вижу различные возможности, я мог бы сделать многое, но адреналин, который я сейчас получаю на поле - я не знаю, смогу ли я найти его где-нибудь еще», - сказал Ибрагимович.

По его словам, черта, после которой он повесит бутсы на гвоздь, с каждым днем становится все ближе. Но в данный момент он старается отодвинуть ее и продолжать помогать партнерам по команде на поле и за его пределами.

За свою карьеру 40-летний нападающий успел поиграть за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселона», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».