Симоне Индзаги близок продлению контракта с «Интером»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги близок к продлению контракта с клубом до лета 2024 года. Текущее соглашение заканчивается в конце следующего сезона.

Клуб полностью удовлетворен работой, которую 46-летний наставник проделал в этом сезоне, и стремится продлить соглашение с повышением зарплаты с 4 до 5,5 миллионов евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.

«Мы очень счастливы работать с Индзаги. Он отлично справляется и показывает хороший задел на будущее. Я думаю, что когда Симоне достигнет возраста Анчелотти и Аллегри, он станет лучшим в мире», - заявило ранее руководство миланского клуба.

На данный момент «Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, отставая на два очка от «Милана» за три тура до финиша.