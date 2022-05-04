Хави считает Кулибали идеальным кандидатом для усиления обороны

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что защитник «Наполи» Калиду Кулибиали является идеальным кандидатом для усиления обороны. Каталонский клуб попросил агента игрока проявить терпение и пока не вести с «Наполи» переговоры о продлении контракта.

Текущее соглашение Кулибали с итальянским клубом заканчивается в 2023 году. «Наполи» неохотно выслушивает предложение о покупке игрока, желая оставить его в команде. Тем не менее, «Барселона» продолжает следить за 30-летним защитником, сообщает Diario AS.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 24 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.