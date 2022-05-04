«Ювентус» нашёл замену Дибале

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич заинтересовал «Ювентус», сообщает Tuttosport.

По информации источника, «старая сеньора» видит в американце замену Пауло Дибале, который может покинуть клуб летом в качестве свободного агента.

Сам Пулишич не против сменить команду, так как его не устраивает игровое время, которое он получает в Лондоне. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний нападающий провёл за «синих» 34 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €45 млн.