Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» включился в гонку за Фабианом Руисом

04 Мая 2022 • 09:48 Комментировать

«Атлетико» включился в гонку за полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Барселона» и мадридский «Реал».

Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году. На сегодняшний день игрок провел за неаполитанский клуб 164 матча, забив при этом 21 гол и отдав 15 голевых передач. Однако, контракт игрока истекает в следующем году, а переговоры о его продлении зашли в тупик. Мадридский «Атлетико» включился в борьбу за футболиста, сообщает Fichajes.

В этом сезоне Руис провел в Серии А 30 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Наполи Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
09:48 · Италия. Серия А
«Атлетико» включился в гонку за Фабианом Руисом
09:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на дорогостоящего игрока «Барселоны»
08:42 · Англия. Премьер-лига
Артета настаивает, чтобы «Арсенал» подписал Мартинеса
08:35 · Италия. Серия А
Кристанте может сменить «Рому» на «Ювентус»
08:30 · Италия. Серия А
Ремзи летом вернётся в «Ювентус»
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов удвоить зарплату Осимхена
01:31 · Италия. Серия А
Источник: Дибала выбрал «Интер» 1
03 Мая
23:19 · Италия. Серия А
«Милан» возобновил интерес к Делофеу
22:45 · Италия. Серия А
Жиру: «Я стал забивать больше благодаря окулисту»
22:28 · Италия. Серия А
Невеста Дибалы считает, что ему лучше вернуться в Аргентину
22:23 · Италия. Серия А
Итальянский комментатор: Кокорин пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности в «Фиорентине»
22:22 · Италия. Серия А
«Интер» оценил де Врея в 18 миллионов евро
21:57 · Италия. Серия А
Муриэль может перейти в «Рому»
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» отклонил очередное предложение «ПСЖ» по трансферу Леао
20:25 · Италия. Серия А
«Интер» против продажи Лаутаро Мартинеса
Все новости
Рекомендуем