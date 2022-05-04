«Атлетико» включился в гонку за Фабианом Руисом

«Атлетико» включился в гонку за полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Барселона» и мадридский «Реал».

Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в 2018 году. На сегодняшний день игрок провел за неаполитанский клуб 164 матча, забив при этом 21 гол и отдав 15 голевых передач. Однако, контракт игрока истекает в следующем году, а переговоры о его продлении зашли в тупик. Мадридский «Атлетико» включился в борьбу за футболиста, сообщает Fichajes.

В этом сезоне Руис провел в Серии А 30 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.