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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на дорогостоящего игрока «Барселоны»

04 Мая 2022 • 09:44 Комментировать

Игрок средней линии каталонской «Барселоны» Френки де Йонг имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах голландского хавбека проявляет туринский «Ювентус».

Как сообщает Sport.es, «старая синьора» хочет выменять игрока, поскольку не потянет его полноценный трансфер. «Сине-гранатовые» оценивают футболиста в 70 миллионов евро. В связи с этим «Ювентус» начал предлагать «Барсе» различные варианты обмена.

Френки перешел в каталонский клуб из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Его контракт рассчитан еще на четыре сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Френки де Йонг
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