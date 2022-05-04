«Ювентус» нацелился на дорогостоящего игрока «Барселоны»

Игрок средней линии каталонской «Барселоны» Френки де Йонг имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах голландского хавбека проявляет туринский «Ювентус».

Как сообщает Sport.es, «старая синьора» хочет выменять игрока, поскольку не потянет его полноценный трансфер. «Сине-гранатовые» оценивают футболиста в 70 миллионов евро. В связи с этим «Ювентус» начал предлагать «Барсе» различные варианты обмена.

Френки перешел в каталонский клуб из амстердамского «Аякса» летом 2019 года. Его контракт рассчитан еще на четыре сезона.