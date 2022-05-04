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Чемпионат Италии. Серия А

Кристанте может сменить «Рому» на «Ювентус»

04 Мая 2022 • 08:35 Комментировать

Итальянский полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в туринский «Ювентус».

По информации Tuttosport, представители римской команды готовы продать 24-летнего итальянского футболиста. Главными претендентом на игрока сборной Италии является туринский «Ювентус». Соглашение Кристанте с «волками» рассчитано до лета 2024 года, а авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Бриан Кристанте провёл в итальянской лиге 31 встречу и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Бриан Кристанте
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