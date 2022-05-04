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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи летом вернётся в «Ювентус»

04 Мая 2022 • 08:30 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи летом вернётся из шотландского «Рейнджерса» в туринский «Ювентус».

По информации издания Corriere dello Sport, 31-летний валлийский футболист летом должен будет вернуться из шотландской команды, где он выступает на правах арендного соглашения, в туринский «Ювентус». Стоит отметить, что действующий договор полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Аарон Ремзи провёл в шотландском чемпионате в составе «Рейнджерс» пять поединков и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Глазго Рейнджерс Аарон Ремзи
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