Ремзи летом вернётся в «Ювентус»

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи летом вернётся из шотландского «Рейнджерса» в туринский «Ювентус».

По информации издания Corriere dello Sport, 31-летний валлийский футболист летом должен будет вернуться из шотландской команды, где он выступает на правах арендного соглашения, в туринский «Ювентус». Стоит отметить, что действующий договор полузащитника со «старой синьорой» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Аарон Ремзи провёл в шотландском чемпионате в составе «Рейнджерс» пять поединков и отметился двумя забитыми мячами.