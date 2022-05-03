«Интер» оценил де Врея в 18 миллионов евро

«Интер» оценил защитника Стефана де Врея в 18 миллионов евро. Игроком интересуются «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В прошлом году цена на футболиста составляла около 45 миллионов евро. «Интер» уже неоднократно проявлял интерес к защитнику «Торино» Глейсону Бремеру, поэтому ожидается, что в летнее трансферное окно де Врей может покинуть клуб. Контракт игрока рассчитан до 2023 года. После этого он может перейти бесплатно на правах свободного агента.

В этом сезоне де Врей провел в Серии А 27 матчей, не отметившись результативными действиями.