Муриэль может перейти в «Рому»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль может летом перебраться в «Рому». Футболист может быть выставлен на трансферный рынок и римский клуб намерен заполучить форварда в свои ряды.

31-летний колумбиец проводит тяжелый сезон в «Аталанте». Несмотря на 8 голов и 8 результативных передач в 25 матчах, клуб находится в середине таблицы Серии А. Ожидается, что летом «Аталанта» может продать Муриэля, сообщает Rai Sport. Трансфер игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт Муриэля заканчивается в 2023 году. Это означает, что если «Аталанта» собирается заработать на продаже игрока, делать это нужно будет в это летнее трансферное окно.