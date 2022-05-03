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Чемпионат Италии. Серия А

Муриэль может перейти в «Рому»

03 Мая 2022 • 21:57 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль может летом перебраться в «Рому». Футболист может быть выставлен на трансферный рынок и римский клуб намерен заполучить форварда в свои ряды.

31-летний колумбиец проводит тяжелый сезон в «Аталанте». Несмотря на 8 голов и 8 результативных передач в 25 матчах, клуб находится в середине таблицы Серии А. Ожидается, что летом «Аталанта» может продать Муриэля, сообщает Rai Sport. Трансфер игрока оценивается в 20 миллионов евро.

Контракт Муриэля заканчивается в 2023 году. Это означает, что если «Аталанта» собирается заработать на продаже игрока, делать это нужно будет в это летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Луис Муриэль
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