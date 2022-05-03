«Милан» отклонил очередное предложение «ПСЖ» по трансферу Леао

«Милан» отклонил очередное предложение «ПСЖ» по трансферу нападающего Рафаэля Леао. Итальянский клуб рассматривает футболиста, как ключевого игрока стартового состава.

«ПСЖ» обратился с предложением в размере 70 миллионов евро. «Милан» ответил, что футболист стоит как минимум на 10 миллионов дороже. Однако, истинной причиной отказа стало желание итальянского клуба сохранить футболиста в своих рядах, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что парижский клуб не оставит попыток заполучить талантливого португальского игрока.

В этом сезоне Леао провел в Серии А 31 матч, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.