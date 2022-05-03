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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» против продажи Лаутаро Мартинеса

03 Мая 2022 • 20:25 Комментировать

«Интер» против продажи своего нападающего Лаутаро Мартинеса. В клубе полны решимости сохранить футболиста и не повторять историй с Ромелу Лукаку и Ашрафом Хакими.

Мартинесом интересуются несколько клубов АПЛ. Однако, итальянский клуб собирается оставить футболиста в своем составе на следующий сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport. Миланцы не намерены больше жертвовать своими звездами ради финансового баланса, говорится в сообщении.

Контракт игрока сборной Аргентины Мартинеса недавно был продлен до 2026 года.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 32 матча, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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