«Ювентус» выбирает между двумя топ-полузащитниками

В туринском «Ювентусе» занялись поиском усиления в среднюю линию. Скауты «старой синьоры» присмотрели двух претендентов на это место.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, в поле зрения итальянского гранда находится француз Поль Погба, ныне выступающий на Туманном Альбионе за «Манчестер Юнайтед». Также в сферу интересов «Ювентуса» попал лидер римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

Что касается Погба, то его «Ювентус» может заполучить бесплатно, поскольку контракт игрока с «красными дьяволами» истекает грядущим летом. Если «синьора» захочет усилиться Милинковичем-Савичем, то за него придется выложить не менее 70 млн евро.