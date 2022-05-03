Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выбирает между двумя топ-полузащитниками

03 Мая 2022 • 18:25 Комментировать (1)

В туринском «Ювентусе» занялись поиском усиления в среднюю линию. Скауты «старой синьоры» присмотрели двух претендентов на это место.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, в поле зрения итальянского гранда находится француз Поль Погба, ныне выступающий на Туманном Альбионе за «Манчестер Юнайтед». Также в сферу интересов «Ювентуса» попал лидер римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

Что касается Погба, то его «Ювентус» может заполучить бесплатно, поскольку контракт игрока с «красными дьяволами» истекает грядущим летом. Если «синьора» захочет усилиться Милинковичем-Савичем, то за него придется выложить не менее 70 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Сергей Милинкович-Савич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Мая
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» сообщили, что Осимхен будет стоить 120 миллионов евро
18:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» выбирает между двумя топ-полузащитниками 1
17:57 · Италия. Серия А
Побега: «Буду счастлив, если «Милан» выиграет Скудетто»
17:49 · Италия. Серия А
Агостини – новый тренер «Кальяри»
16:54 · Италия. Серия А
Ханданович согласился на понижение зарплаты ради нового соглашения с «Интером»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Сарри намерен пригласить Лофтуса-Чика в «Лацио»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» мониторит ситуацию с Хики
14:35 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Интера» - трансферная цель трёх клубов АПЛ
14:06 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал клуб РПЛ, который может подписать Кокорина
13:51 · Италия. Серия А
Губерниев: Кокорин профукал свою карьеру
13:17 · Италия. Серия А
Канчельскис: Тюрьма помешала Кокорину раскрыться в Италии
13:12 · Италия. Серия А
Экс-игрок ЦСКА: Кокорин — отработанный материал
13:11 · Италия. Серия А
Леау - пятый португалец, забивший десять и более голов за сезон в Серии А
13:06 · Италия. Серия А
Это'О: «Италия - наименее подверженная расизму страна»
13:05 · Италия. Серия А
Липпи назвал фаворита чемпионской гонки в Серии А
Все новости
Рекомендуем