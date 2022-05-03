Агостини – новый тренер «Кальяри»

Алессандро Агостини сегодня был назначен новым главным тренером итальянского «Кальяри». Специалист сменил на своём посту Вальтера Маццарри, который начал тренировать команду с лета 2021 года.

Алессандро Агостини ранее выступал за «Кальяри» в качестве футболиста с 2004 по 2012 годы. В последнее время итальянский специалист работал главным тренером «Примаверы», которая выступает в одном из низших дивизионов страны.

Напомним, что «Кальяри» сейчас идёт на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Если «Салернитана» выиграет свой матч в запасе, то подопечные Агостини в ближайшие время рискуют опуститься в зону вылета.