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Чемпионат Италии. Серия А

Губерниев: Кокорин профукал свою карьеру

03 Мая 2022 • 13:51 Комментировать

Комментатор Дмитрий Губерниев весьма жёстко высказался по поводу игры российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что форвард просто просрал свою карьеру. Комментатор отметил, что Кокорин был талантливым футболистом и хорошим человеком, но превратился в уголовника и просто всё профукал. Губерниев добавил, что Кокорин своим примером показал, как не нужно делать.

Напомним, что последние полтора года Александр Кокорин выступает в Серии А за «Фиорентину», но форвард редко выходит на поле и пока так и не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Дмитрий Губерниев
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