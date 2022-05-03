Губерниев: Кокорин профукал свою карьеру

Комментатор Дмитрий Губерниев весьма жёстко высказался по поводу игры российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что форвард просто просрал свою карьеру. Комментатор отметил, что Кокорин был талантливым футболистом и хорошим человеком, но превратился в уголовника и просто всё профукал. Губерниев добавил, что Кокорин своим примером показал, как не нужно делать.

Напомним, что последние полтора года Александр Кокорин выступает в Серии А за «Фиорентину», но форвард редко выходит на поле и пока так и не отметился результативными действиями.