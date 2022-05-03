Экс-игрок ЦСКА: Кокорин — отработанный материал

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв жёстко высказался по поводу российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что форвард уже точно отыграл своё и для Европы он является отработанным материалом. Экс-игрок отметил, что Кокорин сейчас даже никому в РПЛ не нужен, разве что какому-нибудь середняку или аутсайдеру, хотя в 31 год можно было ещё поиграть на хорошем уровне.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге в составе «Фиорентины» лишь шесть поединков, но голами или ассистами не отметился.