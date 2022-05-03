Липпи назвал фаворита чемпионской гонки в Серии А

Известный итальянский специалист Марчелло Липпи поделился с журналистами своим мнением по поводу фаворита Серии А в этом сезоне.

Липпи сказал, что изначально он считал главным претендентом на титул миланский «Интер», но фиаско команды Симоне Индзаги в матче с «Болоньей» всё изменило. Экс-тренер сборной Италии отметил, что сейчас он считает главным претендентом на скудетто футболистов «Милана», которые выглядят чуть предпочтительнее.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице. Подопечные Стефано Пиоли на два балла опережают идущий на второй строчке «Интер».