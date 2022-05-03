Губерниев о Кокорине: Он же памятник глупости и безволию

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале высказался по поводу слухов о том, что «Фиорентина» может разорвать контракт с российским форвардом Александром Кокориным.

Губерниев иронично написал о том, что клуб из Флоренции не может разорвать контракт с российским футболистом, так как он памятник. Комментатор отметил, что Кокорин является памятником потерянному времени, глупости и безволию.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянском чемпионате в составе «фиалок» лишь шесть поединков, но результативными действиями так и не отметился. Форвард перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» в прошлом году.