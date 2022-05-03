«Наполи» продлит контракт с Оспиной

Боссы «Наполи» готовы продлить контракт с опытным колумбийским голкипером Давидом Оспиной.

По информации TuttoNapoli, руководители неаполитанской команды готовы предложить новое соглашение 33-летнему колумбийскому вратарю, который этим летом может стать свободным агентом. Напомним, что за «Наполи» Оспина выступает с лета 2019 года. До этого колумбиец защищал ворота лондонского «Арсенала».

В этом сезоне Давид Оспина провёл в итальянском чемпионате в составе «Наполи» 29 поединков, в 11 из которых голкипер сумел оставить свои владения в неприкосновенности.