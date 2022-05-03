«Милан» предложит новый контракт одному из лидеров

Португальский форвард Рафаэл Леау может получить новый трудовой договор от руководства «Милана». В ближайшем будущем представители «россонери» планируют провести встречу с агентом 22-летнего футболиста.

Согласно информации Football-Italia, итальянский клуб готов пролонгировать сотрудничество с Леау до середины 2026 года. По новым условиям, заработная плата португальца составит 4,5 миллиона евро. Его действующее соглашение с клубом истекает в 2024 году.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Рафаэл отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 31 матче.