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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда решится судьба Кокорина в «Фиорентине»

03 Мая 2022 • 11:09 Комментировать

В руководстве «Фиорентины» подумывают о варианте расторжения трудового договора с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом стало известно журналистам Metaratings.ru.

По сведениям журналистов, окончательное решение по этому вопросу «фиалки» примут после первых командных сборов.

Кокорин пополнил ряды флорентийского коллектива зимой 2021 года, заключив контракт на 3,5 года. Его переход обошелся «Фиорентине» в 4,5 миллиона евро.

С момента трансфера россиянин провел в составе итальянской команды 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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