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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»

03 Мая 2022 • 10:40 Комментировать

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пожаловался журналистам на непростое финансовое положение команды из Бергамо.

Гасперини заявил, что бергамаскам очень тяжело соперничать с другими, более богатыми и обеспеченными командами. Опытный специалист отметил, что из «Аталанты» за последние годы ушло очень много хороших футболистов, а команда за последние шесть лет получила лишь 150 миллионов евро прибыли.

Напомним, что на данный момент подопечные Гасперини идут лишь на восьмой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата и пока не попадают в зону еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини
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