Гасперини рассказал о финансовых трудностях «Аталанты»

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пожаловался журналистам на непростое финансовое положение команды из Бергамо.

Гасперини заявил, что бергамаскам очень тяжело соперничать с другими, более богатыми и обеспеченными командами. Опытный специалист отметил, что из «Аталанты» за последние годы ушло очень много хороших футболистов, а команда за последние шесть лет получила лишь 150 миллионов евро прибыли.

Напомним, что на данный момент подопечные Гасперини идут лишь на восьмой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата и пока не попадают в зону еврокубков.