Капелло оценил работу Моуринью в «Роме»

Экс-тренер ряда европейских топ-клубов и сборной России Фабио Капелло поделился мнением о работе португальца Жозе Моуринью на посту рулевого столичной «Ромы».

«Римляне борются за победу в Лиге конференций, это важный момент для коллектива и для всего итальянского футбола. У меня нет причин, чтобы не верить в Моуринью. Он является флагманом «Ромы», у него все идет по плану», - цитирует итальянца Rai Sport.

«Рома» пробилась в полуфинал Лиги конференций, где ей противостоит «Лестер». В первом поединке, состоявшемся на Туманном Альбионе, была зафиксирована ничья – 1:1. Ответная игра в Риме пройдет 5 мая.