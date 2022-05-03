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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги может стать новым тренером «Специи»

03 Мая 2022 • 09:20 Комментировать

Экс-наставник «Беневенто» и «Брешии» Филиппо Индзаги может стать новым главным тренером «Специи», которая выступает в элитном дивизионе.

По информации известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, нынешний наставник «перчинок» Тьяго Мотта может после окончания сезона покинуть пост главного тренера. Главным претендентом на его место считается Индзаги, который сейчас находится без работы. Последней командой итальянского специалиста была «Брешия», из которой он был уволен в марте этого года.

Напомним, что на данный момент «Специя» занимает в турнирной таблице Серии А 16-ю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппо Индзаги Специя
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