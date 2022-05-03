«Интер» договорился с Перишичем

Руководство миланского «Интера» всё же нашло компромисс в переговорах с хорватским полузащитником Иваном Перишичем по поводу нового контракта.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 33-летний хорватский футболист в ближайшее время подпишет с миланским клубом новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года. Напомним, что действующий договор Перишича с «Интером» истекает после окончания этого сезона.

В этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянской лиге 32 поединка, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью ассистами.